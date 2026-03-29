Азербайджан присоединился к международной акции "Час Земли - 2026"

First News Media15:51 - Сегодня
Азербайджан присоединился к международной акции "Час Земли - 2026"

Азербайджан в рамках международной кампании "Час Земли" присоединился к массовой акции "Час Земли - 2026", организованной Общественным объединением IDEA, которая является официальным координатором кампании в стране, и Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Как сообщили IDEA, около 80 учреждений и организаций, присоединившиеся к кампании, начиная с 20:30 по местному времени на один час отключили фасадное освещение своих административных зданий. Наряду с этим, сотни молодых людей, проживающих в различных городах и районах страны, в частном порядке также присоединились к этой акции, продемонстрировав солидарность в охране окружающей среды.

Общественное объединение IDEA выразило благодарность всем учреждениям и организациям, а также участникам, в частном порядке присоединившимся к кампании "Час Земли - 2026", проведенной в этом году в стране.

Отметим, что в этом году во всем мире отмечается 20-летие кампании "Час Земли". Азербайджан присоединился к этой кампании в 2011 году, и с тех пор мероприятие ежегодно проводится при поддержке IDEA.

"Час Земли" – крупнейшее в мире движение, посвященное окружающей среде, – мобилизует миллионы людей на борьбу с климатическими изменениями.

Источник: Репорт

Умер Расим Балаев

В мире

Иран уничтожил американский самолёт-разведчик AWACS на авиабазе в Саудовской ...

Общество

Джамиль Алиев награжден орденом

Общество

В Баку ожидается до 18 градусов тепла - ПРОГНОЗ

Общество

В Бинагади потушили пожар на площади 600 кв. м

Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи со смертью Расима Балаева

В ИВ Баку обсудили устранение последствий сильных дождей

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

В Азербайджане изменилась дата «Последнего звонка»

Салим Муслимов потерял имущество в центре Баку: объект ушёл за 600 тысяч манатов

Водителей мопедов в Азербайджане начнут штрафовать уже с 26 марта - ВИДЕО

Скончался известный азербайджанский журналист Рашад Бахшалиев

Мирзоян: Сейчас мы находимся на этапе согласования документов по проекту TRIPP

Сегодня, 18:05

В Бинагади потушили пожар на площади 600 кв. м

Сегодня, 17:45

Иран уничтожил американский самолёт-разведчик AWACS на авиабазе в Саудовской Аравии

Сегодня, 17:20

Мирзоян: Работы над документом о стратегическом партнерстве с Ираном приостановлены

Сегодня, 16:54

Расим Балаев будет похоронен на I Аллее почетного захоронения

Сегодня, 16:39

Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи со смертью Расима Балаева

Сегодня, 16:20

В ИВ Баку обсудили устранение последствий сильных дождей

Сегодня, 16:10

Азербайджан присоединился к международной акции "Час Земли - 2026"

Сегодня, 15:51

В связи с ветреной погодой в Азербайджане объявлено желтое предупреждение

Сегодня, 15:35

Джамиль Алиев награжден орденом

Сегодня, 15:23

Генконсульство: Тело Расима Балаева планируется отправить сегодня в Азербайджан

Сегодня, 15:08

На Пашиняна напали в церкви, задержали двоих граждан - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 14:50

Премьер Испании: ситуация на Ближнем Востоке грозит продовольственным кризисом

Сегодня, 14:41

Умер Расим Балаев

Сегодня, 13:51

Спикер иранского парламента: США тайно планируют наземное наступление

Сегодня, 13:33

Минобороны Азербайджана опубликовало еженедельный обзор - ВИДЕО

Сегодня, 13:10

В Баку ожидается до 18 градусов тепла - ПРОГНОЗ

Сегодня, 12:45

В Дагестане закрыли пляжи из-за экологической катастрофы

Сегодня, 12:38

В Баку и на Абшероне количество выпавших осадков превысило месячную норму в 6 раз - ФАКТИЧЕСКАЯ ПОГОДА

Сегодня, 12:21

На автомагистрали Зыхский круг-аэропорт восстановлен нормальный скоростной режим

Сегодня, 12:10
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

29 / 01 / 2026, 11:40