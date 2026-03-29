Азербайджан в рамках международной кампании "Час Земли" присоединился к массовой акции "Час Земли - 2026", организованной Общественным объединением IDEA, которая является официальным координатором кампании в стране, и Всемирным фондом дикой природы (WWF).

Как сообщили IDEA, около 80 учреждений и организаций, присоединившиеся к кампании, начиная с 20:30 по местному времени на один час отключили фасадное освещение своих административных зданий. Наряду с этим, сотни молодых людей, проживающих в различных городах и районах страны, в частном порядке также присоединились к этой акции, продемонстрировав солидарность в охране окружающей среды.

Общественное объединение IDEA выразило благодарность всем учреждениям и организациям, а также участникам, в частном порядке присоединившимся к кампании "Час Земли - 2026", проведенной в этом году в стране.

Отметим, что в этом году во всем мире отмечается 20-летие кампании "Час Земли". Азербайджан присоединился к этой кампании в 2011 году, и с тех пор мероприятие ежегодно проводится при поддержке IDEA.

"Час Земли" – крупнейшее в мире движение, посвященное окружающей среде, – мобилизует миллионы людей на борьбу с климатическими изменениями.

Источник: Репорт