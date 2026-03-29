Минкультуры Азербайджана выразило соболезнования в связи со смертью Расима Балаева

Министерство культуры Азербайджана выразило соболезнования в связи с кончиной народного артиста Расима Балаева.

В ведомстве назвали смерть актера тяжелой утратой для азербайджанской культуры.

"В 1972 году Расим Балаев начал актерскую деятельность на киностудии "Азербайджанфильм". Впервые снявшись в фильме "Звезды не гаснут", актер впоследствии завоевал любовь зрителей образами в фильмах "Насими", "Бабек", "Деде Горгуд"... Творческая слава Расима Балаева вышла за пределы нашей страны. Актер снимался в фильмах на студиях "Узбекфильм", "Мосфильм" и других", - говорится в сообщении.

Отмечается, что вклад Расима Балаева в развитие азербайджанского кино неизменно высоко оценивался государством.

"В 1976 году Расиму Балаеву было присвоено почетное звание "Заслуженный артист", в 1982 году - "Народный артист", а в 1986 году он был удостоен Государственной премии республики. Актер также был награжден орденом "Шохрат" в 1998 году, орденом "Шараф" в 2018 году и орденом "Истиглал" в 2023-м. С 2005 года являлся персональным стипендиатом президента.

Коллектив Министерства культуры скорбит в связи с кончиной народного артиста Расима Балаева и с глубокой печалью приносит соболезнования семье и близким покойного", - подчеркнули в ведомстве.

Источник: Репорт

