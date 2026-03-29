В Исламабаде начались переговоры по кризису на Ближнем Востоке

В Исламабаде начинаются двухдневные переговоры по снижению напряженности на Ближнем Востоке и ситуации вокруг Ирана, в которых принимают участие министры иностранных дел Пакистана, Турции и ряда других стран.

Как указано в публикации МИД Пакистана, глава ведомства Мухаммад Исхак Дар и его турецкий коллега Хакан Фидан также проведут двусторонние консультации по всем вопросам, представляющим взаимный интерес, включая региональные события.

В переговорах в Исламабаде также принимают участие главы МИД Саудовской Аравии и Египта Фейсал бен Фархан Аль Сауд и Бадр Абдель Аты. Также запланирована их встреча с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Визит предоставит возможность еще больше укрепить сотрудничество и координацию Пакистана с этими странами в разнообразных областях, представляющих взаимный интерес", - заявил ранее Исхак Дар.

Отметим, что Пакистан в последнее время активно выступает посредником между Ираном и США.

