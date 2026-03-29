Офис Нетаньяху объяснил, почему впервые за сотни лет не пустил патриарха в храм Гроба Господня

Решение не пустить латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу в храм Гроба Господня был связан с мерами безопасности на фоне конфликта с Ираном и не подразумевал злых намерений.

Об этом заявили в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает РИА Новости.

«Сегодня из соображений безопасности иерусалимская полиция не пустила Пиццабаллу в храм Гроба Господня для проведения утренней мессы. Опять же, никакого злого умысла не было, только забота о его безопасности», — отметили в ведомстве.

В канцелярии также добавили, что осведомлены о святости текущей недели для католиков, которые 5 апреля, будут праздновать Пасху. Представители израильского премьера добавили, что спецслужбы разрабатывают меры безопасности.

Ранее стало известно, что МИД Италии вызвал посла Израиля для разъяснений после того, как латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу и настоятеля Кустодии Святой Земли Франческо Йелпоне не пустили в храм Гроба Господня, что стало первым таким инцидентом со стороны местных властей за несколько сотен лет. В частности, священнослужители шли в храм на празднование Пальмового воскресенья — это христианский праздник Входа Господня в Иерусалим, который отмечается ровно за неделю до Пасхи.