Коммунальные службы Баку устранили последствия проливных дождей - ФОТО

В целях устранения последствий проливных дождей в Баку и приведения санитарно-гигиенического состояния города в надлежащий вид, 30 марта Исполнительная власть города Баку провела масштабный общегородской субботник.

Было отмечено, что с утренних часов техника коммунальных служб ИВ с использованием чистящих средств, безвредных для растений и животных, провела промывку основных улиц и проспектов:

"В ходе работ также были вымыты внутриквартальные и межбаковские дороги. Кроме того, была осуществлена мойка проспектов и улиц, краев тротуаров, бордюров, осветительных столбов, перил, скамеек в парках и местах отдыха; проведены работы по очистке во дворах и жилых кварталах. Очищены витрины объектов общественного питания, торговли и других заведений, вокруг них наведен порядок".

В то же время сотрудники Объединения по озеленению города Баку очистили от пыли деревья и зеленые насаждения вдоль дорог и проспектов, провели агротехнический уход, обрезали поврежденные ветки. Также были высажены разноцветные цветы и созданы различные цветочные композиции, которые будут радовать жителей и гостей столицы.

В целом, широкомасштабные работы по благоустройству, охватившие все районы столицы, способствовали полной ликвидации последствий ливней. Это позволило встретить новую рабочую неделю после праздничных выходных в чистом городе и внесло вклад в дальнейшее улучшение санитарного состояния Баку.

Все необходимые меры по поддержанию чистоты в столице на должном уровне и защите зеленых насаждений будут продолжаться в течение всего года.