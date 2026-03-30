Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной Расима Балаева

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал некролог в связи с кончиной народного артиста Расима Балаева.

«Азербайджанская культурная общественность понесла тяжелую утрату. 29 марта 2026 года на 78-м году жизни скончался выдающийся представитель национального киноискусства, председатель Союза кинематографистов Азербайджана, обладатель персональной пенсии Президента Азербайджанской Республики, лауреат Государственной премии, Народный артист Расим Ахмед оглу Балаев.

Расим Балаев родился 8 августа 1948 года в городе Агсу. После окончания средней школы в 1965-1969 годах учился на актерском факультете Азербайджанского государственного института искусств, а в 1969-1972 годах был актером в Учебном театре этого института.

С 1972 года Расим Балаев работал актером на киностудии «Азербайджанфильм», с 1990 года одновременно занимал должность первого секретаря правления Союза кинематографистов Азербайджана, а в 2022 году был избран председателем Союза.

С первых дней работы на киностудии «Азербайджанфильм» Расим Балаев проявил себя как талантливый актер. Благодаря неповторимому стилю исполнения и высокой сценической культуре он быстро нашел путь к сердцам любителей кино. Созданные им незабываемые экранные образы, обладавшие огромной силой воздействия, всегда тепло принимались широкой зрительской аудиторией.

Расим Балаев, мастерски следовавший ярким традициям азербайджанского киноискусства, прошел творческий путь, занимающий особое место в истории национальной кинокультуры. Фильмы, в которых он сыграл главную роль, входят в золотой фонд азербайджанского кино. Разнообразные образы, которые создал актер, глубоко проникнув в духовный мир персонажей, являются незабываемыми страницами летописи нашего кинематографа. Эти уникальные характеры, созданные природным актерским дарованием, всегда выделялись своей неповторимостью и обращали на себя внимание.

Выдающийся актер воплотил на экране образы исторических героев и современников, сумев при этом создать целостную картину эпохи. Все сыгранные Расимом Балаевым роли имели важное значение в пропаганде национально-духовных ценностей нашего народа и патриотическом воспитании молодежи. Образы легендарного Бабека и Насими в исполнении Расима Балаева считаются наиболее значительными достижениями азербайджанского кинематографа.

Расим Балаев создал яркие и запоминающиеся образы в фильмах, экранизированных и за пределами Азербайджана, вновь продемонстрировав свое яркое актерское мастерство.

Расим Балаев, с глубоким чувством гражданственности относившийся к процессам в жизни общества, был известен и как общественный деятель. Он не жалел сил и умений для сохранения наших национально-духовных ценностей.

Заслуги Расима Балаева в развитии национальной кинокультуры были по достоинству оценены. В разные годы он удостаивался высоких государственных наград и почетных званий, в том числе высших наград независимого Азербайджана - орденов «Шохрат», «Шараф» и «Истиглал».

Светлая память о выдающемся мастере, отзывчивом и скромном человеке - Расиме Балаеве всегда будет жить в сердце нашего народа.

Аллах рехмет элясин!», - говорится в тексте.

Некролог подписали:

Ильхам Алиев

Мехрибан Алиева

Али Асадов

Сахиба Гафарова

Самир Нуриев

Эльдар Азизов

Фарах Алиева

Адиль Керимли

Полад Бюльбюльоглу

Анар Рзаев

Гаджи Исмаилов

Шафига Мамедова

Октай Миркасимов

Фахраддин Манафов

