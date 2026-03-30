Гаджи Исмаилов: смерть Расима Балаева - тяжелая утрата для мира искусства

Расим Балаев был настоящей легендой азербайджанского искусства.

Его уход - большая потеря для мира искусства. Не каждому актеру дано завоевать всенародную любовь. Я потерял не только великого мастера, но и дорогого друга.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал председатель Союза театральных деятелей Азербайджана, Народный артист Гаджи Исмаилов.

Он подчеркнул, что Расим Балаев был выдающимся деятелем азербайджанского кино и театра, снискавшим всеобщее уважение и любовь: «Наши отношения еще больше укрепились во время работы над фильмом Həm ziyarət, həm ticarət. Расим Балаев был интересным собеседником. Те дни стали одними из самых особенных и дорогих воспоминаний в моей жизни».