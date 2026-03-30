На международном уровне до сих пор не выражена справедливая позиция в отношении геноцида 1918 года - омбудсмен Азербайджана

Azərbaycanca
Политика

First News Media14:22 - Сегодня
На международном уровне до сих пор не выражена справедливая позиция в отношении геноцида 1918 года.

Об этом говорится в заявлении уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджанской Республики Сабины Алиевой в связи с 31 марта – Днем геноцида азербайджанцев.

В заявлении говорится, что на различных этапах истории азербайджанцы подвергались политике этнической чистки и геноцида, целенаправленно проводимой армянами, и массово уничтожались по национальному и религиозному признакам. Так, с начала 20 века в отношении азербайджанского населения как в различных регионах Азербайджана, так и проживавшего на территории современной Армении совершались систематические и жестокие преступления. События марта-апреля 1918 года стали одним из самых кровавых и трагических проявлений этой политики, и вошли в историю как массовые убийства тысяч мирных людей по признаку их национальной и религиозной принадлежности. Эти события оставили неизгладимый след в исторической памяти нашего народа. Массовые убийства, совершенные в Баку, Шамахы, Губе, Карабахе, Зангезуре, Иреване, Нахчыване, Лянкяране, Гяндже, Гёйчае, Шеки, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире и других регионах, были составной частью этой целенаправленной политики.

Омбудсмен отмечает, что во время мартовских событий 1918 года в Шемахинском уезде было разрушено и сожжено 110 сел, в Карабахе — более 150, в Зангезурском уезде — 115, в Карской области — 98, в Губинском уезде — 167 сел. Мирное азербайджанское население с особой жестокостьюподвергалось уничтожению.

"Массовое захоронение и многочисленные человеческие останки, обнаруженные впоследствии в городе Губа, наглядно подтверждают масштабы и беспощадность убийств, совершенных в тот период. Эти факты убедительно свидетельствуют о том, что люди становились объектами систематического преследования и массового уничтожения исключительно по признаку национальной принадлежности. Архивные материалы, исторические документы и иные достоверные источники являются неопровержимыми доказательствами этой трагедии. Показания выживших очевидцев и соответствующие документы правового характера отражают широкий масштаб убийств и свидетельствуют о том, что эти события не носили случайного характера, а были составной частью заранее спланированной и целенаправленной политики этнической чистки. Проведенные исследования и правовой анализ говорят о том, что совершенные деяния квалифицируются, согласно нормам международного права и национального законодательства, как геноцид.

К сожалению, на международном уровне до сих пор не выражена справедливая позиция в отношении систематического уничтожения гражданского населения по признаку национальной и религиозной принадлежности и преступлений геноцида, совершенных в марте-апреле 1918 года. Указом общенационального лидера Гейдара Алиева «О геноциде азербайджанцев» от 26 марта 1998 года 31 марта было объявлено Днем геноцида азербайджанцев, что положило начало последовательной реализации мер, направленных на политико-правовую оценку фактов геноцида, исследованию исторических реалий и доведению их до сведения мирового сообщества", - говорится в заявлении.

С.Алиева подчеркивает, что признание на международном уровне преступлений геноцида, совершенных против азербайджанцев, а также восстановление справедливости имеют важное значение в контексте недопущения в будущем повторения аналогичных преступлений против человечества.

"Международные организации и государства-члены ООН должны занять принципиальную позицию в отношении систематических актов этнической чистки и преступлений геноцида, совершенных армянами против азербайджанцев, и признать события 1918 года геноцидом", - говорится в заявлении.

Отмечается, что заявление было направлено Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет ООН по правам человека, главам ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, международным и европейским институтам омбудсменов, Ассоциации омбудсменов Азии, Организации исламского сотрудничества и Ассоциации омбудсменов ее государств-членов, Ассоциации омбудсменов и национальных институтов по правам человека тюркских государств, Независимой постоянной комиссии по правам человека Организации исламского сотрудничества, Европейской сети омбудсменов по правам ребенка, Международному бюро мира, омбудсменам и национальным институтам по правам человека различных стран, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и посольствам зарубежных стран в нашей республике, а также организациям азербайджанской диаспоры.

Источник: Trend

Поделиться:
324

