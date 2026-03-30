Народный поэт: Расим Балаев был не только актером, но и лицом азербайджанского кино

Расим Балаев достиг вершины собственным трудом и упорством.

Он обладал высокими человеческими качествами. Слава не повлияла на него. Для меня Расим Балаев был не только выдающимся актером, но и лицом азербайджанского кино.

Об этом АЗЕРТАДЖ сказал Народный поэт Рамиз Ровшан.

Он отметил, что Расим Балаев держал свою болезнь в тайне, поэтому новость о его кончине стала неожиданной для многих.

«Если бы было возможно воплотить всю историю азербайджанского кино в одном человеке, это был бы Расим Балаев. Уже в 23 года он стал известным не только в Азербайджане, но и за его пределами. Однако несмотря на это ничуть не изменился», - добавил Народный поэт.