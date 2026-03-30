Financial Times: Экономические последствия кризиса вокруг Ирана чудовищны

Конфликт на Ближнем Востоке уже привел к чудовищным экономическим последствиям для Европы, ситуация в дальнейшем, вероятно, будет становится все хуже, пишет газета Financial Times.

"Хотя европейские правительстве отказались вмешиваться в конфликт... экономические последствия для них оказались чудовищными и, вероятно, будут усугубляться", - пишет издание.

По данным Financial Times, резкий рост цен на электроэнергию в Европе оказывает давление на домохозяйства и предприятия, также существуют серьезные опасения по поводу неминуемой нехватки нефтепродуктов, включая авиационное и дизельное топливо.

"Многие столицы глубоко обеспокоены тем, что любой длительный глобальный дефицит, в частности сжиженного природного газа, просто приведет к тому, что богатые страны будут конкурировать друг с другом за грузы, что еще больше поднимет цену", - добавляет издание.

Однако, как отмечает Financial Times, более глубокая обеспокоенность среди европейских стран заключается в том, что у США нет реального плана по прекращению конфликта или, по крайней мере, по смягчению его наихудших последствий для мировой экономики.

