Опубликован отчет по государственному долгу Азербайджана за I квартал 2026 года

Агентством по управлению государственным долгом и финансовыми обязательствами при министерстве финансов Азербайджанской Республики подготовлен отчет по государственному долгу за I квартал 2026 года.

Документ публикуется с целью обеспечения прозрачности в сфере государственного долга, расширения объема информации, предоставляемой общественности по вопросам государственного долга, а также обеспечения доступности данных в данной области.

По состоянию на 1 апреля 2026 года государственный долг Азербайджанской Республики (внутренний и внешний государственный долг) составил 24 464,7 млн манатов, что соответствует 18,7% от прогнозируемого на 2026 год объёма валового внутреннего продукта (ВВП) в размере 130 873,5 млн манатов.

Из общего объёма государственного долга 7 971,8 млн манатов (4 689,3 млн долларов США), или 32,6%, приходится на внешний государственный долг, а 16 492,9 млн манатов, или 67,4%, - на внутренний государственный долг.

