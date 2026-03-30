Каллас и группа глав МИД ЕС проведут в Киеве завтра «неформальное заседание Совета ЕС»

Глава евродипслужбы (EEAS) Кая Каллас и группа министров иностранных дел ряда стран ЕС поедут в Киев, где проведут так называемое "неформальное заседание Совета ЕС", а также передадут Украине энергетическое оборудование для железных дорог.

Об этом говорится в заявлении дипслужбы ЕС.

"Верховный представитель по внешним делам и политике безопасности (Каллас) проведет неформальное заседание Совета ЕС по иностранным делам, - говорится в документе. - Визит завершится церемонией передачи энергетического оборудования для украинских железных дорог".

По сообщению EEAS, министры также посетят Бучу, где четыре года назад киевскими властями и западными СМИ была организована инсценировка "убийства мирных граждан", якобы совершенного российскими военными.

Источник: ТАСС