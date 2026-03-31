Видео с Трампом 1987 года о захвате нефтяных объектов Ирана вновь завирусилось в сети - ВИДЕО

В сети вновь стало вирусным видео с участием нынешнего президента США Дональда Трампа, записанное в 1987 году, где он агрессивно высказывается против Ирана и предлагает США захватывать их нефтяные объекты.

Видео было опубликовано международным аналитиком по вопросам безопасности Максом Абрахмсом, который утверждает, что оно демонстрирует постоянство позиции Трампа в отношении Ирана задолго до начала его политической карьеры.

В кадре 41-летний Трамп на публичном мероприятии и в студийном интервью заявляет: «Настоящий виновник — Иран» и добавляет, что если Иран атакует США, то нужно «захватить одну из их крупных нефтяных установок… вернуть свои потери».

Абрахмс отметил, что эта давняя позиция Трампа опровергает обвинения критиков в том, что нынешние жёсткие действия против Ирана якобы навязаны ему премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Видео вновь привлекло внимание общественности на фоне недавних заявлений президента о том, что удары США по Ирану «вывели из строя» его военно-морской флот и авиацию, а также фактически привели к смене режима в Тегеране.