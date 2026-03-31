Шеф Пентагона: США не исключают размещения в Иране сухопутных войск

Вашингтон не исключает ни одного варианта действий в войне с Ираном, включая размещение сухопутных войск, но раскрытие планов лишает армию эффекта неожиданности.

Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

«Мы не будем исключать ни один вариант. Нельзя воевать и побеждать, если говоришь противнику, что ты готов делать или не готов делать, включая размещение наземных войск. Суть в том, чтобы быть непредсказуемым и уж точно не давать никому знать, что ты готов делать или не делать», - сказал Хегсет на пресс-конференции.

Источник: ТАСС