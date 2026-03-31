Франция опровергла закрытие воздушного пространства для самолетов США - СМИ

Франция не ограничила полеты американских военных самолетов, доставляющих снаряжение для операции против Ирана, несмотря на заявления преидента США Дональда Трампа.

Об этом телеканалу BFMTV сообщил военный источник.

Источник подчеркнул, что правила для посадки военных самолетов США остаются прежними: на французских авиабазах Истр и Авор разрешается совершать посадку только транспортным самолетам.

Отметим, что ранее Reuters передал со ссылкой на источники, что Франция не дала разрешения на транзит американского оружия через своё воздушное пространство в Израиль для его использования в войне против Ирана.