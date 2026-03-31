В Баку произошёл взрыв на объекте, есть пострадавший - ВИДЕО

На улице 10 Мая в посёлке Бинагади Бинагадинского района Баку произошёл взрыв на объекте.

Как сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям Азербайджана (МЧС), на место происшествия были направлены силы Государственной службы пожарной охраны.

При оценке оперативной обстановки было установлено, что взрыв произошёл в парикмахерской площадью 20 кв. м, при этом последующего возгорания не зафиксировано.

В результате инцидента объект получил повреждения, один человек пострадал.

Сотрудники МЧС приняли необходимые меры безопасности на месте происшествия.

По факту взрыва проводится расследование соответствующими органами.