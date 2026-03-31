Россиянка покрасила слона в розовый цвет для фотосессии в Индии - ВИДЕО

В Индии россиянка решила покрасить живого слона в розовый цвет, чтобы устроить необычную фотосессию. Теперь ее обвиняют в жестоком обращении с животными.

По информации канала, фотографа зовут Юлия Бурулева. Она решила устроить фотосессию в Джайпуре, который также называют «розовым городом» из-за необычного цвета камня, который использовали в строительстве. Чтобы соответствовать локации, фотограф решила покрасить слона и индийскую модель в розовый цвет.

В ответ на обвинения Бурулева заявила, что использовала натуральный краситель, которые не навредил животному. Однако местные жители возмутились обвинили ее в жестокости. В итоге начал распространяться протест против использование животных ради «эстетики» в социальных сетях, говорится в публикации.