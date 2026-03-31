 В Тегеране из-за атак на город поврежден офис ВОЗ | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

В Тегеране из-за атак на город поврежден офис ВОЗ

First News Media22:20 - Сегодня
В Тегеране из-за атак на город поврежден офис ВОЗ

Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в столице Ирана получил повреждения в результате атак на город - ударной волной выбило оконные стекла, никто из сотрудников организации не пострадал.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В течение последних двух ночей в районе офиса ВОЗ в иранской столице Тегеране наносились удары, в результате которых были выбиты оконные стекла, - написал он в Х. - К счастью, все сотрудники офиса ВОЗ в Иране находятся в безопасности, и никто не пострадал". Гебрейесус подчеркнул, что подобные удары "недопустимы и должны быть предотвращены любой ценой" с учетом того, что местонахождение помещений ВОЗ и других агентств ООН хорошо известно.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.

Поделиться:
247

Актуально

Политика

В мире

Общество

В мире

В мире

Выбор редактора

Новости для вас

Последние новости

Все новости
1news TV

От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

