В Тегеране из-за атак на город поврежден офис ВОЗ

Офис Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в столице Ирана получил повреждения в результате атак на город - ударной волной выбило оконные стекла, никто из сотрудников организации не пострадал.

Об этом сообщил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

"В течение последних двух ночей в районе офиса ВОЗ в иранской столице Тегеране наносились удары, в результате которых были выбиты оконные стекла, - написал он в Х. - К счастью, все сотрудники офиса ВОЗ в Иране находятся в безопасности, и никто не пострадал". Гебрейесус подчеркнул, что подобные удары "недопустимы и должны быть предотвращены любой ценой" с учетом того, что местонахождение помещений ВОЗ и других агентств ООН хорошо известно.

28 февраля США и Израиль начали войну против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав Израиль. Ударам также подверглись военные объекты США в Бахрейне, Иордании, Ираке, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии.