Братьям Минасян предъявлены обвинения за нападение на Пашиняна - ВИДЕО

Следственный комитет (СК) Армении спустя два дня после задержания предъявил обвинения братьям-близнецам из-за инцидента в церкви Св. Анны.

Инцидент произошел утром 29 марта в Вербное воскресение во время богослужения в ереванской церкви Св. Анны. В момент, когда премьер-министр Никол Пашинян выходил из храма, проходя сквозь ряды прихожан, один из братьев-близнецов Минасян возмущенно обратился к охраннику со словами: «Не смей на меня так смотреть».

Другой же сзади попытался ударить Пашиняна. Охранникам, пытавшимся оттащить недовольных визитом премьера, Пашинян сказал: «Успокойтесь». Позже три человека, включая близнецов, были задержаны по подозрению в хулиганстве и вмешательстве в политическую деятельность должностного лица.

Одному из братьев, Давиду Минасяну, инкриминируют «хулиганство» и «вмешательство в политическую или служебную деятельность должного лица». Его брата Микаэла обвиняют в пособничестве в совершении этих деяний. Третий задержанный - общественный деятель Геворк Геворкян обвиняется в организации хулиганства и вмешательстве в законную политическую или служебную деятельность должного лица, сообщили в пресс-службе СК.

Читайте по теме:

На Пашиняна напали в церкви, задержали троих граждан - ОБНОВЛЕНО

