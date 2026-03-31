Арагчи: Иран не ответил на предложения США и не принял решения по переговорам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран не направлял ответа на предложения США и не принимал решения по переговорам.

Oб этом он сказал в интервью телеканалу Al Jazeera.

По словам Арагчи, внутри Ирана не ведутся переговоры с какой-либо конкретной стороной, обмен сообщениями осуществляется через Министерство иностранных дел, а также поддерживаются контакты между структурами безопасности.

Он отметил, что передача сообщений происходит через правительство и в установленном формате под контролем Высшего совета национальной безопасности.

Министр подчеркнул, что Иран не ответил на 15-пунктные предложения США и не выдвигал никаких встречных предложений или условий.

Арагчи добавил, что решение по переговорам пока не принято, однако условия завершения войны, по мнению Тегерана, ясны.