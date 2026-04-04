Скончался один из шестерых детей, отравленных угарным газом в Сумгайыте

Один из малолетних, отравившихся угарным газом в Сумгайыте, скончался, сообщает Teleqraf.

Инцидент был зафиксирован два дня назад на территории города, известной как Xəzri bağları.

Отмечается, что шестеро членов многодетной семьи отравились угарным газом в собственном доме. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы, где им была оказана медпомощь.

После лечения малолетних детей выписали домой. Однако состояние одной из пострадавших - Гюльджаннат Джебраиловой (2024 г.р.) - внезапно ухудшилось. Малышку повторно госпитализировали.

Несмотря на все усилия врачей и проведенные обследования, спасти жизнь ребенка не удалось.

По данному факту проводится расследование.

Источник: Oxu.Az

Читайте по теме:

В Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом - ОБНОВЛЕНО