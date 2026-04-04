Скончался один из шестерых детей, отравленных угарным газом в Сумгайыте
Один из малолетних, отравившихся угарным газом в Сумгайыте, скончался, сообщает Teleqraf.
Инцидент был зафиксирован два дня назад на территории города, известной как Xəzri bağları.
Отмечается, что шестеро членов многодетной семьи отравились угарным газом в собственном доме. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы, где им была оказана медпомощь.
После лечения малолетних детей выписали домой. Однако состояние одной из пострадавших - Гюльджаннат Джебраиловой (2024 г.р.) - внезапно ухудшилось. Малышку повторно госпитализировали.
Несмотря на все усилия врачей и проведенные обследования, спасти жизнь ребенка не удалось.
По данному факту проводится расследование.
Источник: Oxu.Az
Читайте по теме:
В Сумгайыте шесть членов одной семьи отравились угарным газом - ОБНОВЛЕНО