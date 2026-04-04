Партия Саргсяна предложила оппозиции подписать меморандум о единстве

Республиканская партия Армении выступила с предложением к оппозиционным силам подписать меморандум о единстве и отказе от сотрудничества с действующей властью, а также обозначила предвыборный лозунг: "Иди, чтобы ушли".

Об этом на съезде партии заявил ее председатель, экс-президент Армении Серж Саргсян, передает Sputnik Армения.

По его словам, партия осознанно отказалась от участия в выборах, «несмотря на шансы преодолеть»проходной барьер.

"Я знаю, что при правильной работе мы преодолели бы необходимый для партии 4%-й барьер, но перспектива получения нескольких мандатов нам неинтересна — необходимо добиться смены власти", — заявил Саргсян.

Он подчеркнул, что решение не участвовать в выборах продиктовано стремлением избежать дополнительного раскола в оппозиционном поле. При этом сторонники партии, по его словам, примут участие в голосовании и поддержат исключительно оппозиционные силы.

Саргсян отметил, что, несмотря на отказ от участия в выборах, партия намерена оставаться «в авангарде политической борьбы с действующей властью».

Отдельно он указал на риски раскола внутри оппозиции.

"Горький политический опыт показывает, что в оппозиции оказываются люди, которые вносят раскол в ее ряды, присоединяясь к власти", — заявил он.

В этой связи РПА предложила оппозиционным силам, заявляющим об отказе от сотрудничества с партией "Гражданский договор", зафиксировать свою позицию документально. В частности, речь идет о подписании меморандума первыми кандидатами избирательных списков.

"А первой "тройке" предвыборного списка всех оппозиционных сил — заключить меморандум, взяв на себя моральное обязательство не покидать ряды оппозиции", — подчеркнул Саргсян.

Он также сообщил, что партия подготовила программу по укреплению государства и готова представить ее другим оппозиционным силам.
Кроме того, Саргсян призвал к проведению совместных акций информирования и протеста в дни саммита Европейское политическое сообщество, который пройдет 4–5 мая в Ереван. По его словам, участникам мероприятия следует представить "реальную ситуацию с демократией в Армении".

Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня. О намерении участвовать в выборах заявили правящая партия "Гражданский договор" (премьер Никол Пашинян), блок "Армения" второго президента Роберта Кочаряна, блок "Сильная Армения с Самвелом Карапетяном". Бизнесмен Гагик Царукян примет участие в рамках инициативы "Предложение для Армении" (формат пока не озвучен).

В выборах также планируют участвовать инициатива "Крылья единства" экс-омбудсмена Армана Татояна и партия "Армянский национальный конгресс" (АНК) первого президента Левона Тер-Петросяна, кандидатом от которой выдвинут Левон Зурабян. Партия "Новая сила" выдвинула кандидатом в премьер-министры экс-мэра Еревана Айка Марутяна.

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
17 / 03 / 2026, 10:15

17 / 03 / 2026, 10:15
Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО
13 / 03 / 2026, 15:50

13 / 03 / 2026, 15:50
Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС
24 / 02 / 2026, 15:22

24 / 02 / 2026, 15:22
«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
10 / 02 / 2026, 16:07

10 / 02 / 2026, 16:07
«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС
29 / 01 / 2026, 11:40

29 / 01 / 2026, 11:40