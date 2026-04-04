МАГАТЭ не зафиксировало повышение уровня радиации после удара близ АЭС «Бушер»

Повышения уровня радиации в районе АЭС Бушер после очередного удара зафиксировано не было.

Об этом сообщило МАГАТЭ.

Отмечается, что Иран уведомил организацию о новом ударе, нанесенном утром вблизи станции. Это уже четвертый подобный инцидент за последние недели.

Генеральный директор агентства Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность произошедшим, подчеркнув, что ядерные объекты и прилегающая инфраструктура не должны становиться целями атак.

"Объекты АЭС или прилегающие к ним территории ни в коем случае не должны подвергаться атакам", — отмечается в заявлении.

Иранская сторона также сообщила о жертвах: один из сотрудников службы охраны станции погиб в результате ранения осколками. Кроме того, повреждено одно из зданий на территории объекта.

Читайте по теме:

