Власти Бурунди заявили о возобновлении эпидемии холеры

Министр здравоохранения Бурунди Лидвин Барадахана сообщила о возобновлении эпидемии холеры в стране.

Заявление было сделано на пресс-конференции в столице Бужумбуре, передает портал Africa news.

По ее словам, в настоящее время в двух специализированных центрах лечения холеры находятся 34 пациента. Только за среду, 1 апреля, в больницу принца-регента Чарльза поступило сразу 18 новых больных.

Власти связывают рост заболеваемости с недостаточным соблюдением санитарно-гигиенических норм. Правительство усиливает меры реагирования при поддержке ЮНИСЕФ. В страну уже доставлены дополнительные медицинские ресурсы и транспорт для оперативной помощи пострадавшим.

Министр призвала население строго соблюдать правила профилактики, чтобы не допустить дальнейшего распространения инфекции.

