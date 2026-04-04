Эрдоган обсудил с делегацией ХАМАС ситуацию в Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с делегацией палестинского движения ХАМАС, посвященные ситуации в секторе Газа. Встреча состоялась в рабочем офисе "Долмабахче" в Стамбуле.
Об этом говорится в сообщении Управления коммуникаций Администрации президента Турции в соцсети X.
"На встрече обсуждалась последние события в Газе", - говорится в сообщении.
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Hamas heyetini kabul etti.
Kabulde Gazze'deki son durum ele alındı. — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 4, 2026
661