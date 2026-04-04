Как выглядит Земля из космоса: день, ночь и «граница света»
Астронавты миссии Artemis II показали свежие снимки нашей планеты — и они одновременно простые и завораживающие.
На одном фото — темная сторона Земли с огнями городов. Даже в полной темноте планета буквально «светится» благодаря человеческой активности.
На другом — тот же кадр, но с другими настройками камеры: больше света, облака и континенты становятся отчетливо видны.
Разница — всего несколько минут съемки и настройки экспозиции. Длинная выдержка «собирает» больше света, короткая — подчеркивает ночное свечение.
И еще один кадр — граница между днем и ночью. В астрономии ее называют терминатором: линия, где солнечный свет встречается с тьмой.
Фото — NASA
