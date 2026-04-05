Тысячи иракцев вышли на антивоенный митинг в Багдаде - ВИДЕО

Тысячи жителей Ирака вышли на массовые акции протеста в центре Багдада. Демонстранты выступают против военных ударов США и Израиля по территории Иран, передает РИА Новости.

Основным местом сбора активистов стала площадь Ат-Тахрир. Главным требованием протестующих является немедленное установление прочного мира на территории Ближнего Востока.

По данным местных СМИ, протестная волна охватила более десяти провинций страны. Организатором масштабных выступлений стал влиятельный шиитский политический деятель Муктада ас-Садр. Ранее он призвал своих сторонников к проведению общенациональной демонстрации.

Силы безопасности контролируют ключевые перекрестки в районе проведения митингов. Официальных сообщений о столкновениях или задержаниях участников в ходе субботних акций к настоящему моменту не поступало.