В Азербайджане в связи с ветром объявлены желтое и оранжевое предупреждения

В Азербайджане в связи с ожидаемой 4-6 апреля ветреной погодой объявлены желтое и оранжевое предупреждения.

Как сообщили в Национальной службе гидрометеорологии, в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в других регионах страны в соответствии с желтым предупреждением будет преобладать северо-западный ветер, скорость которого составит 13,9-20,7 м/сек.

В Газахе, Агстафе, Дашкесане, Мингячевире, Нафталане, Геранбое в соответствии с оранжевым предупреждением ожидается северо-западный ветер, скорость которого усилится до 20,8–28,4 м/сек.