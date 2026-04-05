Трамп подтвердил спасение второго члена экипажа F-15E, сбитого над Ираном

Президент США Дональд Трамп подтвердил успешное спасение второго члена экипажа американского истребителя F-15E, сбитого над территорией Ирана.

"Мы его достали! Дорогие соотечественники, за последние несколько часов Вооруженные силы Соединенных Штатов провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США, чтобы спасти одного из наших невероятных офицеров, который, кстати, является очень уважаемым полковником, и я с огромной радостью сообщаю вам, что он жив и здоров", - написал глава Белого дома в Truth Social.

"Он получил ранения, но с ним все будет в порядке", - добавил американский лидер.

Ранее о спасении второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E со ссылкой на свои источники сообщал портал Axios. Пилот был спасен через несколько часов после крушения.

Источник: ТАСС