Мадуро из тюрьмы призвал к единству и примирению

Находящийся в заключении в США президент Венесуэлы Николас Мадуро в пасхальном обращении к гражданам страны и народам мира заявил о значении веры, надежды и любви, а также призвал к единству, диалогу и примирению.

Заявление опубликовано на странице сына политика Николаса Мадуро Герра в соцсети X.

Пасха, по его словам, напоминает о том, что «нет воскресения без страданий», и привел цитаты из Евангелия, в том числе о воскресении Лазаря.

Мадуро также призвал «удалить камень ненависти, лжи, разделения и обиды» и подчеркнул, что, по его словам, побеждают жизнь, истина и любовь.

«Поэтому это пасхальное воскресенье — время с убеждением заявить, что это победа жизни и истины. Смерть не побеждает: побеждает Христос. Ложь не побеждает: побеждает истина. Ненависть не побеждает: побеждает любовь. И эта победа призывает нас стремиться к единству, диалогу, примирению и миру между всеми людьми», — говорится в обращении Мадуро.

В завершение он пожелал благословения Венесуэле и народам мира.

