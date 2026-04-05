МВД Грузии: Афган Садыгов депортирован в Азербайджан

Тбилисский городской суд признал Афгана Садыгова виновным в совершении правонарушения, предусмотренного статьёй 173 Кодекса об административных правонарушениях.

Как сообщило АПА, информацию об этом распространило Министерство внутренних дел Грузии.

В информации говорится, что Садыгов оштрафован на 2000 лари за оскорбление сотрудника полиции в социальной сети, а также принято решение о его депортации из Грузии и запрете ему въезда в страну сроком на 3 года.

При принятии решения суд учёл позицию представителей МВД, а также тот факт, что Садыгов 62 раза совершал различные административные правонарушения.

«В том числе — нарушение правил проведения собраний и митингов, и по этой причине он уже дважды отбывал административный арест», — говорится в сообщении.

МВД Грузии отметило, что при принятии решения также были учтены представленные правоохранительными органами Азербайджана сведения о рисках для безопасности, связанных с Афганом Садыговым.

«Азербайджанская Республика потребовала экстрадиции Афгана Садыгова, находившегося в последние годы в розыске по уголовному делу. Однако решением Европейского суда по правам человека, расположенного в Страсбурге, в отношении Грузии была применена временная мера, и выдача Садыгова в Азербайджан была запрещена. В этой связи грузинская сторона отказалась выдать его. Несколько дней назад грузинская сторона через официальные источники получила информацию о том, что прокуратура Азербайджана, воспользовавшись своими полномочиями, прекратила преследование по данному уголовному делу. Соответственно, в Грузии также были прекращены все процедуры экстрадиции.

В то же время Садыгов совершил административное правонарушение, за которое помимо штрафа предусматривается депортация из Грузии и запрет на въезд в страну. По этой причине он был депортирован в страну происхождения, и ему запретили въезд в Грузию сроком на 3 года», — говорится в сообщении.