Азербайджан – один из первых в очереди на обладание турецкими истребителями KAAN
К 2035 году первоначальный пул заказчиков и индустриальных партнеров турецкого истребителя пятого поколения TFX/MMU KAAN может включить в себя 10 государств, среди которых Азербайджан, Пакистан и Саудовская Аравия.
Аналитики сформировали список наиболее вероятных операторов новейшего турецкого самолета на ближайшее десятилетие. В перечень вошли страны, которые уже запустили производство, официально оформили заказ, выступают промышленными партнерами, ведут продвинутые переговоры или выразили предметный интерес к программе.
Согласно прогнозу, стартовая десятка покупателей KAAN к 2035 году выглядит следующим образом:
- Турция: 100 единиц (самолет уже находится в производстве, начало поставок — 2028 год);
- Саудовская Аравия: 100 единиц (переговоры на продвинутой стадии, ожидаемый срок — 2031 год);
- Испания: 60 единиц (продвинутые переговоры, Мадрид также рассматривается как оператор учебно-боевых Hürjet, 2031 год);
- Индонезия: 48 единиц (контракт подписан / оформлен заказ, 2030 год);
- Катар: 40 единиц (переговоры на продвинутой стадии, 2032 год);
- Пакистан: более 40 единиц (продвинутые переговоры, 2032 год). Исламабад примечателен тем, что станет первым клиентом, чьи истребители будут оснащаться исключительно двигателями TF-35K;
- Египет: 24 единицы (предварительные переговоры, 2032 год);
- Малайзия: 20 единиц (предварительные переговоры, 2031 год);
- Сирия: 20 единиц (оценочно, 2033 год);
- Азербайджан: 20 единиц (оценочно, 2035 год).
Эксперты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим и отражает лишь стартовую географию расширения программы KAAN, которая закрепит за Анкарой статус одного из ключевых игроков на глобальном рынке боевой авиации будущего.
TOP 25 most-likely operators* of the TFX/MMU #KAAN by 2035.
🇹🇷 Türkiye -- 100 (In Production), 2028
🇮🇩 Indonesia -- 48 (Signed/On Order), 2030
🇸🇦 S. Arabia -- 100 (Advanced Talks), 2031
🇪🇸 Spain -- 60 (Advanced Talks, Hürjet Operator), 2031
🇵🇰 Pakistan -- 40+ (Advanced Talks),… pic.twitter.com/rTIzCCMq51 — Turkish Century (@TurkishCentury) June 6, 2026