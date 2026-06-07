Азербайджан – один из первых в очереди на обладание турецкими истребителями KAAN

К 2035 году первоначальный пул заказчиков и индустриальных партнеров турецкого истребителя пятого поколения TFX/MMU KAAN может включить в себя 10 государств, среди которых Азербайджан, Пакистан и Саудовская Аравия.

Аналитики сформировали список наиболее вероятных операторов новейшего турецкого самолета на ближайшее десятилетие. В перечень вошли страны, которые уже запустили производство, официально оформили заказ, выступают промышленными партнерами, ведут продвинутые переговоры или выразили предметный интерес к программе.

Согласно прогнозу, стартовая десятка покупателей KAAN к 2035 году выглядит следующим образом:

- Турция: 100 единиц (самолет уже находится в производстве, начало поставок — 2028 год);

- Саудовская Аравия: 100 единиц (переговоры на продвинутой стадии, ожидаемый срок — 2031 год);

- Испания: 60 единиц (продвинутые переговоры, Мадрид также рассматривается как оператор учебно-боевых Hürjet, 2031 год);

- Индонезия: 48 единиц (контракт подписан / оформлен заказ, 2030 год);

- Катар: 40 единиц (переговоры на продвинутой стадии, 2032 год);

- Пакистан: более 40 единиц (продвинутые переговоры, 2032 год). Исламабад примечателен тем, что станет первым клиентом, чьи истребители будут оснащаться исключительно двигателями TF-35K;

- Египет: 24 единицы (предварительные переговоры, 2032 год);

- Малайзия: 20 единиц (предварительные переговоры, 2031 год);

- Сирия: 20 единиц (оценочно, 2033 год);

- Азербайджан: 20 единиц (оценочно, 2035 год).

Эксперты подчеркивают, что данный список не является исчерпывающим и отражает лишь стартовую географию расширения программы KAAN, которая закрепит за Анкарой статус одного из ключевых игроков на глобальном рынке боевой авиации будущего.