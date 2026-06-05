Сборная Азербайджана вышла в четвертьфинал чемпионата мира

Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 вышла в четвертьфинал чемпионата мира, который проходит в Варшаве.

В матче плей-ин азербайджанские баскетболистки одолели сборную Литвы и продолжили борьбу за медали турнира.

Поединок выдался упорным и завершился лишь в дополнительное время. В овертайме сильнее оказалась сборная Азербайджана, одержавшая победу со счётом 14:12.

В четвертьфинале команда встретится со сборной Германии. Матч состоится 6 июня и начнётся в 21:00 по бакинскому времени.

На групповом этапе азербайджанская сборная заняла второе место в группе А. Команда одержала победы над сборными Мадагаскара, Чехии и Польши, уступив лишь Нидерландам.