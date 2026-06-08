Мать ученика бакинской школы утверждает, что учительница приклеила к его волосам жвачку и срезала их часть

В Баку ученик средней школы подвергся унижению в образовательном учреждении.

Об этом Oxu.Az сообщила жительница Сураханского района Баку Джейран Казымова, проживающая по адресу: поселок Деде Горгуд, дом 29.

По словам родительницы, её сын Гаджат Неймат оглу Бадалов обучается в 8 «Б» классе полной средней школы №315, расположенной в поселке Деде Горгуд. Некоторое время назад учительница английского языка по имени Рахиба во время урока оскорбила её сына на глазах у одноклассников. В результате ребёнок испытал психологическое потрясение.

Женщина заявляет, что у её сына есть проблемы с дыханием, а также раздражение в горле. В связи с этим при возникновении таких симптомов он жует мятные конфеты или жевательную резинку для облегчения состояния.

По её словам, во время урока английского языка у ребёнка вновь возникли проблемы с горлом, и он начал жевать мятную жевательную резинку. Учительница заметила это, вызвала ученика к доске и потребовала, чтобы он приклеил жвачку к своим волосам. Ученик, по словам матери, объяснил наличие проблемы со здоровьем и попросил выбросить жевательную резинку в мусорное ведро, чтобы избежать унижения перед одноклассниками. Несмотря на это, учительница, по утверждению матери, забрала жевательную резинку и приклеила её к голове ученика на глазах у класса. Затем, когда жвачка не отделялась от волос, учительница срезала часть волос ученика ножницами и удалила её.

Также, по словам родительницы, учительница заявила ребёнку, чтобы он не рассказывал об этом дома, иначе его исключат из школы и будут выдвинуты ложные обвинения.

Мать заявила, что после урока ребёнок пришёл домой и испытал сильное психологическое потрясение.

«С того дня мой сын не может ходить в школу. Даже проходя мимо школы, он плачет, пугается и чувствует себя плохо. После случившегося некоторые ученики начали насмехаться над ним, и это серьёзно повлияло на его психологическое состояние.

Я обратилась в школу и встретилась с директором, классным руководителем и учительницей английского языка. Директор и классный руководитель просили не предавать ситуацию огласке, однако учительница английского языка оказала на меня давление и сказала: “правильно сделала”.

Я обратилась в правоохранительные органы. После этого директор и классный руководитель начали оказывать давление на меня и ребёнка. Сейчас мой ребёнок посещает психолога, но последствия произошедшего сохраняются. Психолог поставил диагноз F43.1 и отметил, что у ребёнка есть мысли, связанные с опасным поведением. Директор школы утверждает, что ребёнок якобы намеренно уклоняется от учёбы», — заявила родительница.

В Бакинском городском управлении образования сообщили Oxu.Az, что по результатам расследования, проведённого на основании обращения в правоохранительные органы, изложенные обвинения были признаны необоснованными, и по этому поводу принято официальное решение.

Также в ведомстве добавили, что была проведена внутренняя проверка, даны рекомендации учителю, родителю и ученику. Кроме того, продолжается расследование со стороны Министерства науки и образования и Бакинского городского управления образования.