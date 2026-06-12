Законопроект о запрете перемещения памятников в Шуше принят в первом чтении

Законопроект о запрете перемещения памятников в Шуше без согласования с уполномоченным органом принят в первом чтении.

Как сообщает Report, законопроект о внесении изменений в закон "О городе Шуша - культурной столице Азербайджана" был вынесен на обсуждение на сегодняшнем заседании внеочередной сессии парламента.

Документ подготовлен в рамках приведения законодательства в соответствие с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс, Кодекс об административных правонарушениях, а также законы "Об охране памятников истории и культуры" и "О культуре".

Согласно проекту, запрещаются порча и уничтожение памятников, их перемещение без согласования с органом, определенным соответствующим органом исполнительной власти, а также проведение строительно-монтажных, реставрационных, реконструкционных, консервационных работ или мероприятий по благоустройству, нарушающих их неприкосновенность и создающих для них угрозу.