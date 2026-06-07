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МИД проинформировал о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших при поражении судов в Азовском море

First News Media15:44 - Сегодня
МИД проинформировал о состоянии граждан Азербайджана, пострадавших при поражении судов в Азовском море

После сообщения о гибели и ранениях граждан Азербайджана в результате атаки беспилотников на грузовые суда в Азовском море сотрудники посольства Азербайджана в Российской Федерации оперативно выехали на место происшествия.

Как сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана, сотрудники консульского отдела посольства в настоящее время находятся в городе Ейск, где оказывают консульскую поддержку пострадавшим и спасённым гражданам Азербайджана.

Состояние раненых оценивается как удовлетворительное, и часть из них в ближайшее время может быть выписана из больницы.

В рамках поисково-спасательных мероприятий, проводимых соответствующими структурами Российской Федерации, продолжается идентификация погибших и выполнение других необходимых процедур.

Также ведется работа по оформлению документов для спасённых граждан Азербайджана, выдаче им свидетельств на возвращение и организации их возвращения в страну.

Министерство иностранных дел Азербайджана держит ситуацию под особым контролем и координирует действия с соответствующими структурами.

Дополнительная информация о личности погибших и доставке их тел в страну будет предоставлена позже.

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