Европейско-Азербайджанский центр выступил с призывом к международному сообществу

Действующий в Германии Европейско-Азербайджанский центр распространил заявление в связи с 4 апреля – Международным днем просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. В заявлении выражена обеспокоенность продолжающейся тяжелой гуманитарной ситуацией на заминированных территориях в Азербайджане.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил председатель Европейско-Азербайджанского центра, член правления Альянса азербайджанцев Германии Заур Алиев.

В заявлении отмечается, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы, которые были заложены на территориях Азербайджана, долгие годы остававшихся под оккупацией, и сегодня представляют серьезную и постоянную угрозу для гражданского населения. Эта угроза не только создает риск для жизни и здоровья людей, но и затягивает процесс безопасного и достойного возвращения бывших вынужденных переселенцев на родные земли, восстановительные и реконструкционные работы, проводимые на этих территориях, а также обеспечение устойчивого мира и стабильности.

В документе подчеркивается, что проблема заминированных территорий является крайне серьезным вопросом с точки зрения фундаментальных принципов международного гуманитарного права, в частности защиты гражданских лиц, устранения гуманитарных рисков и восстановления условий для безопасной жизни в постконфликтный период. Долговременный характер минной угрозы и непредоставление в своевременном и полном объеме необходимых данных в этой области подвергают жизни гражданских лиц постоянному риску.

Также говорится о том, что гибель или тяжелые ранения в Азербайджане в результате разрывов мин гражданских лиц, в том числе детей, представителей государства и лиц, участвующих в строительно-восстановительных работах, вновь демонстрируют, что эта проблема является не только техническим вопросом, но и серьезным гуманитарным вызовом, напрямую связанным с человеческой жизнью, безопасностью и постконфликтным периодом.

Европейско-Азербайджанский центр призвал международное сообщество, международные организации, европейские институты, профильные структуры, входящие в систему ООН, механизмы по правам человека и лиц, принимающих политические решения, продемонстрировать более решительную и последовательную позицию в связи с заминированными территориями Азербайджана. Отмечается, что особое значение имеют полное предоставление карт минных полей, быстрая и системная очистка загрязненных территорий, усиление защиты прав жертв мин, оказание дополнительной поддержки их медицинской, социальной и психологической реабилитации, а также расширение международного сотрудничества в этой сфере.

«Принципы международного гуманитарного права и прав человека должны применяться универсально, а жизнь, безопасность и право гражданских лиц на безопасное возвращение на свои земли должны при любых обстоятельствах защищаться. Поэтому как с юридической и гуманитарной, так и с моральной точек зрения необходим более активный, ответственный и принципиальный международный подход в отношении территорий Азербайджана, столкнувшихся с минной угрозой», - говорится в заявлении.