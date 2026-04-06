Индия хочет использовать змей и крокодилов для охраны границ

Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, изучат целесообразность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения и преступной деятельности, сообщает газета Hindu.

"В служебном сообщении от 26 марта, направленном из штаб-квартиры пограничных силы безопасности во все полевые подразделения, дислоцированные вдоль границы с Бангладеш, говорится, что… необходимо изучить и оценить с оперативной точки зрения целесообразность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы) на уязвимых речных участках границы", - сообщает издание, ссылаясь на служебное распоряжение пограничных сил.

В документе отмечается, что использование рептилий осуществляется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

