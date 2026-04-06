Глава OpenAI: ИИ излечит болезни, но также может создать опасные патогены

Благодаря искусственному интеллекту (ИИ) человечество сможет излечить часть болезней, но в руках злоумышленников он может стать инструментом создания новых патогенов.

Об этом заявил глава американской компании OpenAI Сэм Альтман.

Сейчас передовые модели, применяемые для биологических исследований, находятся в руках ограниченного круга «довольно ответственных» компаний, сказал предприниматель. Он допустил, что вскоре такие модели окажутся в открытом доступе.

«Модели смогут помочь людям заниматься биологией на очень высоком уровне, ряд болезней будет излечен.

Кто-то попробует использовать [модели] в плохих целях. <...> Вскоре появление террористических групп, которые используют модели для создания новых патогенов, уже перестанет быть теоретическим», - сказал он в интервью порталу Axios.

По его мнению, к такому варианту развития событий должны быть готовы не только конкретные компании, но и общество в целом.

