Кабмин Турции соберется обсудить тему Ближнего Востока

Заседание Кабинета министров Турции состоится под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана сегодня для обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.

Будут обсуждаться обостряющийся конфликт в регионе, влияние войны на мировую экономику и последняя ситуация в Газе. На заседании Кабинета министров также будет рассмотрен прогресс, достигнутый в процессе создания свободной от терроризма Турции.

Основное внимание будет уделено экономическим последствиям войны в Иране. Также будут обсуждаться дополнительные меры по минимизации влияния глобальной экономической нестабильности на Турцию.

В рамках развития событий на Ближнем Востоке будет проведена оценка текущей ситуации в Газе. Будут обсуждены дипломатические шаги по усилению международного давления на Израиль и доставки гуманитарной помощи в Газу.

