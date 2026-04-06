Иран иронично ответил на ультиматум Трампа

Срок окончания ультиматума, озвученный президентом США Дональдом Трампом, не оптимален, его следует подвинуть, заявило в X посольство Ирана в Зимбабве.

Трамп ранее подтвердил, что Ирану отведено время до 20:00 по вашингтонскому времени (8 P.M. EST или 03:00 следующего дня по московскому времени). Президент США предупреждал, что на Иран будет «обрушен ад».

«8 P.M. — не очень подходящее время. Не могли бы вы передвинуть его на период между 1 и 2 P.M. или, если возможно, 1 и 2 A.M.? Благодарим за внимание к этому важному вопросу», — сказано в ироничном сообщении иранской дипмиссии.

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса