Последствия удара по жилой застройке Одессы, есть погибшие - ФОТО

В ночь на 6 апреля российская армия осуществила массированный обстрел спальных районов Одессы, целенаправленно ударив по жилым домам.

Об этом сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на заявление главы Одесской городской военной администрации Сергея Лысака.

По состоянию на утро официально подтверждена гибель трех человек. Самая страшная потеря - жизнь ребенка, которая оборвалась из-за российского удара.

Что же касается раненых, то их количество возросло до 10 человек. При этом два человека находятся в тяжелом состоянии: один пациент - в нейрохирургии, другой - в реанимации ожогового профиля. Медики Одессы работают в усиленном режиме.

Среди 10 раненых - 2-летний малыш и двое подростков 17 и 18 лет. К счастью, их жизни пока ничего не угрожает, они находятся под наблюдением специалистов в состоянии средней тяжести.

Российская армия атаковала гражданскую инфраструктуру в двух ключевых районах Одессы.

Так, в Приморском районе поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. Коммунальные службы уже расчищают территории и срочно закрывают оконные проемы щитами.

В Киевском районе пострадала одна многоэтажка и 5 частных домов.

Всего под ударом оказался частный детский сад, магазин и целая парковка - повреждены 27 автомобилей.

На местах прилетов развернуты оперативные штабы. Коммунальщики и спасатели работают бок о бок, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия.