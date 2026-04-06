В Иране сообщили о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми

Начальник разведки иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Маджид Хадеми погиб в результате ударов США и Израиля.

Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Генерал-лейтенант Корпуса стражей исламской революции Сейед Маджид Хадеми, влиятельный и уважаемый глава Организации разведки Корпуса стражей исламской революции, в результате преступного террористического нападения американо-сионистского врага в третьей навязанной войне на рассвете сегодня удостоился великой чести мученичества», - приводит фрагмент заявления иранская гостелерадиокомпания.

19 июня 2025 года Хадеми был назначен главой разведки КСИР вместо Мохаммада Каземи, погибшего при израильском ударе во время 12-дневной войны летом 2025 года.

Источник: ТАСС