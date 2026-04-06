Решительно и масштабно: Тегеран пообещал ответ на атаки по энергоинфраструктуре Ирана

ВС Ирана решительно и масштабно ответят на любые атаки США и Израиля на объекты энергетической инфраструктуры исламской республики.

Об этом заявил глава иранского МИД Аббас Арагчи в ходе телефонного разговора со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

"Такого рода угроза фактически представляет собой попытку легализовать военные преступления и геноцид. Если она будет реализована, то, несомненно, ВС Исламской Республики Иран ответят решительно и масштабно", - приводит его слова в своем Telegram-канале пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

5 апреля глава американской администрации Дональд Трамп пригрозил Ирану нанесением ударов по объектам энергетической и гражданской инфраструктуры в случае, если к 6 апреля не будет открыт Ормузский пролив.

