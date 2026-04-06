В отношении 88-летнего мужчины, пугавшего с ножом детей в Сумгайыте, приняты меры - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

12:40

Жители 41-го квартала города Сумгайыт заявляют, что столкнулись с серьезной опасностью.

Они утверждают, что некий Шахгусейн Гамбаров ежедневно выходит во двор с режущим предметом в руках и пытается напасть на детей.

Отмечается, что проживающий один Ш.Гамбаров превратил свое жилье в место для незаконной деятельности, куда регулярно наведываются подозрительные лица.

Также сообщается, что в 2024 году этот мужчина нанес ножевое ранение несовершеннолетнему во дворе, однако, несмотря на это, был отпущен на свободу.

По словам жителей, они неоднократно обращались в правоохранительные органы по этому вопросу, но мужчину через короткое время отпускают, и он продолжает вести себя прежним образом. Жильцы уже боятся выпускать детей во двор и обеспокоены тем, что ситуация может привести к более тяжелым последствиям.

Принимаются ли какие-либо меры в отношении этого лица?

В ответ на запрос 1news.az сотрудник пресс-службы МВД Луму Исрафилли сообщила, что вопрос взят под контроль и в настоящее время продолжается соответствующее разбирательство.