Первая в мире: в Камбодже открыли памятник крысе - ФОТО

В Камбодже увековечили память крысы-сапёра Магавы, ставшей символом борьбы с минной угрозой.

В городе Сиемреап состоялось открытие первой в мире статуи, посвящённой животному, обнаруживавшему взрывчатые устройства.

Памятник был представлен в преддверии Международного дня осведомленности о минной опасности, который ежегодно отмечается 4 апреля. Скульптура, выполненная из местного камня, создана камбоджийскими мастерами и призвана привлечь внимание к сохраняющейся проблеме наземных мин в стране.

Магава - африканская гигантская сумчатая крыса, за годы службы стала одной из самых известных «животных-сапёров» в мире. Он прошёл подготовку в бельгийской гуманитарной организации APOPO и начал работу в Камбодже в 2016 году.

За пятилетнюю карьеру Магава обнаружил более ста наземных мин и других взрывоопасных предметов. Благодаря своему развитому обонянию он способен выявлять химические соединения, содержащиеся во взрывчатых веществах, и сигнализировать операторам, что позволяет специалистам безопасно обезвреживать угрозу.

В общей сложности Магава обследовал свыше 141 тысячи квадратных метров территории, это сопоставимо примерно с двадцатью футбольными полями. При этом он мог проверять участок размером с теннисный корт всего за двадцать минут, значительно ускоряя процесс разминирования.

Несмотря на многолетние усилия по очистке территорий, проблема мин остаётся актуальной для Камбоджи.

По данным Организация Объединенных Наций, более миллиона человек в стране по-прежнему живут и работают на землях, загрязнённых неразорвавшимися боеприпасами и минами.

Магава прожил восемь лет и завершил свою службу, оставив значительное наследие в сфере гуманитарного разминирования.