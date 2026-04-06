Первая в мире: в Камбодже открыли памятник крысе - ФОТО

Первая в мире: в Камбодже открыли памятник крысе - ФОТО

В Камбодже увековечили память крысы-сапёра Магавы, ставшей символом борьбы с минной угрозой.

В городе Сиемреап состоялось открытие первой в мире статуи, посвящённой животному, обнаруживавшему взрывчатые устройства.

Памятник был представлен в преддверии Международного дня осведомленности о минной опасности, который ежегодно отмечается 4 апреля. Скульптура, выполненная из местного камня, создана камбоджийскими мастерами и призвана привлечь внимание к сохраняющейся проблеме наземных мин в стране.

Магава - африканская гигантская сумчатая крыса, за годы службы стала одной из самых известных «животных-сапёров» в мире. Он прошёл подготовку в бельгийской гуманитарной организации APOPO и начал работу в Камбодже в 2016 году.

За пятилетнюю карьеру Магава обнаружил более ста наземных мин и других взрывоопасных предметов. Благодаря своему развитому обонянию он способен выявлять химические соединения, содержащиеся во взрывчатых веществах, и сигнализировать операторам, что позволяет специалистам безопасно обезвреживать угрозу.

В общей сложности Магава обследовал свыше 141 тысячи квадратных метров территории, это сопоставимо примерно с двадцатью футбольными полями. При этом он мог проверять участок размером с теннисный корт всего за двадцать минут, значительно ускоряя процесс разминирования.

Несмотря на многолетние усилия по очистке территорий, проблема мин остаётся актуальной для Камбоджи.

По данным Организация Объединенных Наций, более миллиона человек в стране по-прежнему живут и работают на землях, загрязнённых неразорвавшимися боеприпасами и минами.

Магава прожил восемь лет и завершил свою службу, оставив значительное наследие в сфере гуманитарного разминирования.

Xроника

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом ...

Общество

На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено

Xроника

В Тбилиси состоялась церемония официальной встречи Президента Ильхама Алиева - ...

Политика

В Азербайджане равная зарплата для женщин и мужчин станет обязательной

В мире

Лукашенко: ОДКБ надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией

Песни и пляски в Ташкенте: инфлюэнсеры братья Тейт, обвиняемые в траффикинге, начали турне по Центральной Азии - ФОТО - ВИДЕО

Иран пригрозил усилить удары по объектам США при атаках на мирную инфраструктуру

В Бангладеш от кори за три недели могли погибнуть почти 100 детей

Выбор редактора

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Проблема card-to-card: как 71% электронной коммерции Азербайджана оказался за пределами налоговой отчетности

Представители инициативы «Мост мира» встретились с официальными лицами Армении и подвели итоги круглого стола – ФОТО

Анализ жалоб клиентов: как Bank Avrasiya сместил банк семьи Рамиза Мехтиева с позиции антилидера рынка

​​​​​​​Власть любой ценой: Как Рамиз Мехдиев торговал суверенитетом страны

Новости для вас

Ученый рассказал, исчезнет ли Каспийское море

WSJ: Трамп пригрозил Европе прекратить поставки оружия для Украины

Иран передал свои условия для прекращения конфликта через посредников

Трамп уволил генпрокурора США Пэм Бонди

Последние новости

Лукашенко: ОДКБ надо быть очень аккуратной и корректной в работе с Арменией

Сегодня, 13:20

Песни и пляски в Ташкенте: инфлюэнсеры братья Тейт, обвиняемые в траффикинге, начали турне по Центральной Азии - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:18

В отношении 88-летнего мужчины, пугавшего с ножом детей в Сумгайыте, приняты меры - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:13

Зарплаты этих лиц могут вырасти

Сегодня, 13:05

Ближневосточный кризис, экспорт газа в Европу и роль Азербайджана: ресурсы, маршруты и конкуренция

Сегодня, 13:03

На дороге Бибиэйбат в Баку возникла угроза оползня, движение частично ограничено

Сегодня, 13:00

Иран пригрозил усилить удары по объектам США при атаках на мирную инфраструктуру

Сегодня, 12:55

В Бангладеш от кори за три недели могли погибнуть почти 100 детей

Сегодня, 12:45

Первая в мире: в Камбодже открыли памятник крысе - ФОТО

Сегодня, 12:42

Пашинян созывает заседание Совета безопасности Армении

Сегодня, 12:37

Сильные дожди парализовали движение у въезда в «Белый город» - ВИДЕО

Сегодня, 12:35

Авиаудар по пригороду Тегерана: 13 погибших, включая 6 детей

Сегодня, 12:30

Решительно и масштабно: Тегеран пообещал ответ на атаки по энергоинфраструктуре Ирана

Сегодня, 12:27

Состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с Президентом Грузии Михеилом Кавелашвили один на один - ФОТО

Сегодня, 12:15

В Баку устраняются последствия интенсивных дождей - ФОТО

Сегодня, 12:12

В Иране сообщили о гибели главы разведки КСИР Маджида Хадеми

Сегодня, 11:53

Юсиф Эйвазов: «Развивать оперу в Азербайджане - мой долг» - ВИДЕО

Сегодня, 11:50

Reuters: прекращение огня между США и Ираном может вступить в силу в понедельник

Сегодня, 11:42

Саудовская Аравия резко повышает цены на нефть

Сегодня, 11:37

Трое человек погибли - Последствия прорыва плотины в Дагестане

Сегодня, 11:35
От семейного стола до Нью-Йорка: как проведут Новруз жители страны - ВИДЕООПРОС

Новруз байрам - это не просто календарная дата, а один из самых глубоких и символичных праздников, который является неотъемлемой частью18 / 03 / 2026, 11:40
İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

İlaxır çərşənbə: возвращение к истокам и магия древних традиций - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Вкус праздника и семейный бюджет: Во сколько обойдется стол на Новруз байрамы? - ФОТО - ВИДЕО

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

Нужны ли Азербайджану строгие ограничения для несовершеннолетних в сети? - ВИДЕОПРОС

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Пешеходная революция» на улице Ислама Сафарли: временные неудобства превращаются в долгосрочный комфорт - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

«Папа в декрете»: воспользуются ли азербайджанские отцы новым отпуском? - ВИДЕООПРОС

