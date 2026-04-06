В Бангладеш от кори за три недели могли погибнуть почти 100 детей

В Бангладеш за последние недели зафиксирован резкий рост заболеваемости корью среди детей, что вызывает серьёзную обеспокоенность у властей и международных организаций.

По предварительным данным, за три недели от последствий заболевания могли погибнуть не менее 98 детей.

В столице страны, Дакка, усиливаются меры по сдерживанию распространения инфекции. В наиболее пострадавших районах активизированы кампании по вакцинации, направленные на защиту детей раннего возраста.

Согласно последним данным Министерства здравоохранения и социального обеспечения Бангладеш, число детей в возрасте от шести месяцев до пяти лет с подозрением на корь резко возросло и превысило 6,4 тысячи случаев. При этом лабораторно подтверждены сотни заражений, часть из которых закончилась летальным исходом.

Эксперты отмечают, что реальные масштабы распространения заболевания могут быть значительно выше официальных показателей. В ряде случаев тестирование не проводится своевременно, а некоторые пациенты погибают до постановки точного диагноза.

По информации Всемирной организации здравоохранения, корь остаётся одним из наиболее заразных инфекционных заболеваний. Вирус передаётся воздушно-капельным путём при кашле или чихании и особенно опасен для детей младшего возраста. Заболевание может вызывать тяжёлые осложнения, включая поражение головного мозга и дыхательной системы.

Несмотря на то, что за последние годы уровень заболеваемости корью в Бангладеш в целом снижался по сравнению с показателями середины 2000-х годов, текущая вспышка свидетельствует о сохраняющихся рисках, связанных с недостаточным охватом вакцинацией.

Источник: Aljazeera