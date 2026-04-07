В Иране заявили о 18 погибших при авиаударах по провинции Альборз

По меньшей мере 18 мирных жителей погибли и еще как минимум 24 ранены вследствие ударов США и Израиля по провинции Альборз на севере Ирана.

Об этом сообщил заместитель губернатора Кодратолла Сейф.

"К настоящему моменту подтверждена гибель 18 наших дорогих соотечественников, среди которых есть двое маленьких детей. 24 жителя получили ранения, они были немедленно доставлены в медицинские учреждения и находятся под наблюдением", - приводит его слова агентство Fars.

Замгубернатора отметил, что «действия противника не останутся без ответа и каждое такое преступление лишь укрепляет решимость иранского народа в борьбе с агрессорами».

Источник: ТАСС