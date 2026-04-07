Кому бы отдали свой голос граждане Армении на выборах - опрос

Правящий "Гражданский договор" в Армении сохраняет лидирующие позиции в рейтинге политических сил по данным мартовского опроса Gallup International.

Итоги исследования представил глава армянского представительства организации Арам Навасардян.

Согласно результатам опроса, если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то за партию власти проголосовали бы 24,3% опрошенных. Следом идет "Сильная Армения" с 13,4%, замыкает тройку лидеров "Процветающая Армения" с 7,9%. За блок "Армения" второго президента готовы проголосовать 5,5%, еще 3,1% поддержали Гукасяна.

За последние несколько месяцев ключевые политические игроки улучшили свой рейтинг. Так, в декабрьском опросе за "ГД" были готовы проголосовать 16,5%, за политсилу Карапетяна – 7,2%, за партию Царукяна – 4,5%. Ситуация с тех пор слегка ухудшилась для блока "Армения" – в декабре уровень поддержки составлял 6,8%.

По словам Навасардяна, в голосовании готовы принять участие 51,9%, еще 8,6% назвали весьма вероятным участие.

Эксперт считает, что такие настроения в обществе дают надежду на высокую явку.

Очередные парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня.

Источник: Sputnik Армения