В ООН заявили о готовности стать посредником в переговорах США и Ирана

ООН пока не является посредником в переговорах между США и Ираном по урегулированию конфликта, но готова им стать, заявила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.

«Насколько мне известно, они (представители ООН – ред.) пока не принимают участия в этих усилиях. Но как говорит генсек [ООН Антониу Гутерриш], мы готовы поддержать любые усилия по достижению мира», - сказала она.

Источник: ТАСС