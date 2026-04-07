В ООН заявили о готовности стать посредником в переговорах США и Ирана
ООН пока не является посредником в переговорах между США и Ираном по урегулированию конфликта, но готова им стать, заявила руководитель службы информации женевского отделения всемирной организации Алессандра Веллуччи.
«Насколько мне известно, они (представители ООН – ред.) пока не принимают участия в этих усилиях. Но как говорит генсек [ООН Антониу Гутерриш], мы готовы поддержать любые усилия по достижению мира», - сказала она.
Источник: ТАСС
